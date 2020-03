Si les chances de voir Thomas Tuchel partir sont importantes, l’entraîneur allemand a encore une chance de sauver sa tête.

Sous contrat jusqu’en 2021, Thomas Tuchel dispose d’un avenir conditionné aux performances du PSG en Ligue des Champions. En difficulté lors du premier match face à Dortmund, l’Allemand n’a pas le choix et doit sortir un très grand match au retour, à Paris.

Si Paris va loin…

En cas d’élimination avant les quarts de finale, il sera pratiquement impossible pour Thomas Tuchel de rester. Mais dans le cas contraire, l’entraîneur allemand aura la possibilité d’être toujours sur le banc parisien la saison prochaine. Une présence en demi-finale, et encore plus en finale de la Ligue des Champions, peut clairement lui permettre de convaincre les dirigeants qataris, et Leonardo, de lui faire confiance. Cela passe par une qualification contre Dortmund et un exploit, ensuite, en quart de finale. Son destin est entre ses mains et Tuchel n’est pas encore parti.