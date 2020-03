L’OM devrait s’offrir un nouveau gardien de but dans les mois à venir. Un dossier prioritaire pour Andoni Zubizarreta.

Totalement relancé après une saison 2018-2019 très terne, Steve Mandanda a encore un avenir à l’OM. Mais les années passent et Il Fenomeno n’est pas éternel. Au sein des dirigeants marseillais, la volonté de trouver son successeur devient de plus en plus forte.

Pelé va partir

Andoni Zubizarreta est à pied d’œuvre pour trouver le successeur de Mandanda. Un gardien de but à potentiel, capable de jouer les doublures dans un premier temps pour ensuite devenir le grand n°1 de la forteresse Vélodrome. Yohann Pelé, actuel n°2, va quitter le club et sans doute prendre sa retraite. La place est chaude, il ne reste plus qu’à trouver l’heureux élu. En France, plusieurs profils séduisent comme Bingourou Kamara (Strasbourg), Paul Bernardoni (Bordeaux) ou encore Edouard Mendy (Rennes).