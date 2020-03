Plutôt que d’essayer de négocier avec l’Inter Milan, le FC Barcelone va s’aligner sur la clause d’un attaquant courtisé.

Le FC Barcelone n’a plus la surface financière de ses belles années. Les dirigeants doivent faire attention et leur vigilance sera d’autant plus grande après la prolongation de contrat de Leo Messi (un salaire à 50 millions d’euros par an est prévu !). Voilà pourquoi les Blaugrana songeaient à négocier avec l’Inter Milan pour Lautaro Martinez.

La clause pour être sûr

Mais après réflexion, le FC Barcelone ne bataillera pas avec l’Inter Milan. Conscient que l’écurie italienne ne baissera pas son prix, le Barça va s’aligner sur la clause libératoire du joueur, fixée à 111 millions d’euros. Lautaro Martinez va ainsi remplacer Luis Suarez, en fin de contrat.