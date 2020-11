A quelques mois de la fin de son contrat, Thomas Tuchel sait déjà que son avenir est scellé avec le PSG.

S’il existait un infime espoir de voir Thomas Tuchel prolonger au PSG en début de saison, c’est désormais proche de l’impossible. Le technicien allemand divise au sein de son club, de son vestiaire et de ses supporters. La tension qui le gagne à chaque sortie médiatique témoigne du malaise qui l’entoure.

Et s’il gagne la Ligue des Champions ?

En juin prochain, Thomas Tuchel va dire adieu au PSG et tourner la page de trois saisons. Son aventure sera marquée par une finale de Ligue des Champions. Et il va tout mettre en œuvre pour en ajouter une seconde, même si cela semble plus compliqué. En cas d’exploit, Doha pourrait revoir sa copie et le prolonger ? Même en cas de victoire, le PSG tournera la page Tuchel.