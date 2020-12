Si l’OM chasse Boulaye Dia, la concurrence des clubs anglais pourrait anéantir toutes les chances marseillaises pour cet hiver.

L’OM cherche un nouvel attaquant. Et André Villas-Boas surveille attentivement un profil depuis près d’un an. Celui du Rémois Boulaye Dia, excellent depuis deux saisons. Avec 8 buts en 12 matchs, il continue de montrer ses qualités de vitesse et son efficacité devant le but. Tout ce dont l’OM a besoin.

Deux clubs anglais sont là

Mais le problème est Anglais pour l’OM… D’après 10 Sport, deux clubs de Premier League envisagent de se positionner sur Boulaye Dia pour janvier. Arsenal et Everton apprécient son profil et sont clairement mieux armés pour convaincre Reims que l’OM. Un chèque de 10 millions d’euros sera nécessaire pour son transfert. Une concurrence hors catégorie pour Marseille, malheureusement.