Prêté au PSG pour la saison, Sergio Rico n’aurait pas convaincu et ne devrait pas rester.

Avec Keylor Navas, il est le deuxième gardien à avoir été recruté l’été dernier. Prêté par le FC Séville, l’ancien espoir du football espagnol a accepté de relever le défi proposé par Paris : concurrencer Navas et jouer les doublures de luxe.

Paris pas convaincu ?

Le souci, c’est que Sergio Rico a commis plusieurs boulettes lors de ses récentes prestations. Et du côté du PSG, on n’apprécie pas vraiment de voir ses fragilités. Si l’Espagnol a montré de belles choses sur sa ligne et dans le jeu, ces erreurs d’inattention pourraient lui coûter sa place. Paris ne devrait pas lever son option d’achat fixée à 10 millions d’euros.