Pas convaincu par Joachim Andersen, Rudi Garcia pourrait avoir raison du défenseur danois de l’OL.

Durant le mercato d’hiver, Rudi Garcia a réclamé un nouveau défenseur central. L’entraîneur lyonnais n’étant pas satisfait du rendement de plusieurs joueurs, et notamment de Joachim Andersen, la plus grosse recrue de l’histoire du club, il a souhaité du renfort à ce poste. Mais Juninho et Aulas n’ont pas accédé à sa requête, estimant qu’il avait de quoi composer.

Andersen revendu ?

Pour la saison prochaine, le sujet sera de nouveau sur la table. Et avec un Rudi Garcia vraiment pas convaincu du talent de Joachim Andersen, il n’est pas impossible de voir les Gones mener une réflexion autour du Danois. Entre ses problèmes d’adaptation, ses performances inquiétantes et son prix, l’équation n’est pas simple…