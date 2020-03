Les investissements importants du mercato estival 2019 pourraient avoir des conséquences dans les mois à venir.

L’OL a dépensé beaucoup d’argent depuis un an. Et notamment depuis que Juninho est le nouveau patron du recrutement. Et avec 30 millions d’euros investis sur Joachim Andersen et 22 autres pour Thiago Mendes, l’OL n’a pas fait que des bons choix…

Deux erreurs de casting

Andersen et Mendes sont clairement les deux grosses erreurs de casting de la saison lyonnaise. Plus de 50 millions d’euros d’investissement pour un rendement plus que maigre. Rudi Garcia a même décidé, depuis son arrivée, de se passer d’eux. Et il n’est pas impossible qu’il exige leur départ l’été prochain. Des erreurs qui risquent de coûter cher car ni l’un, ni l’autre, ne veulent 30 et 22 millions d’euros aujourd’hui…