Pour préparer un été 2021 haut en couleur, le PSG va avoir besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses. Et pour ça, Leonardo sait comment il peut faire.

Paul Pogba, N’Golo Kanté ou encore Leo Messi. Les cibles du PSG pour le mercato 2021 font saliver ! Et visiblement, Paris a vraiment l’intention de passer à l’attaque sur plusieurs gros poissons. Neymar et Mbappé ont réclamé des garanties sportives et Doha souhaite leur fournir. Mais pour cela, Paris a besoin de faire de la place et de rentrer un peu d’argent.

Gueye et Icardi en première ligne

Parmi les valeurs marchandes du PSG, on retrouve trois garçons. Le premier s’appelle Idrissa Gueye. Il n’est pas un choix de Leonardo mais bien de Tuchel. Courtisé en Angleterre, il peut partir contre un joli billet. Même chose pour Leandro Paredes, qui plaît beaucoup à l’Inter Milan et à la Juventus. En monnaie d’échange pour faire venir Eriksen (Inter Milan) ou Dybala (Juventus), ce sera parfait. Enfin, Mauro Icardi a lui aussi toutes les qualités requises pour faire un bon deal. Sa valeur est importante, sa cote de popularité en Serie A également. Sa femme n’aura aucun mal à lui trouver une porte de sortie en Italie, elle qui ne rêve que de ça depuis qu’il a mis les pieds à Paris…