Pour redonner de l’air et de l’ambition à l’OM, Frank McCourt pourrait faire le choix d’installer un homme nouveau à la tête du club.

Avec une enveloppe de 200 millions d’euros pour le recrutement, Frank McCourt n’a pas fait dans la demi-mesure pour l’OM. Et même si l’équipe aurait besoin de renfort, l’homme d’affaire a tenu parole, au centime près. Mais les erreurs de casting, trop nombreuses, ont fait du mal à l’OM Champion’s Project. Le responsable ? Pour beaucoup, il s’agit de Jacques-Henri Eyraud.

Un patron, un vrai !

Le départ de Jacques-Henri Eyraud est vivement souhaité à Marseille. Le président de l’OM a fait son temps et il semble être en bout de course. Pour redonner de l’air et un élan à ce club qui en a tant besoin, le départ d’Eyraud parait inévitable. Après avoir changé de coach et de responsable du recrutement, Frank McCourt devrait s’attaquer au poste de président en 2021.