Qualifié de « nul » par Mourad Boudjellal, Jacques-Henri Eyraud ne fait clairement pas l’unanimité depuis son arrivée à l’OM…

« Je n’ai rien contre le président de l’OM. Du moins rien de personnel. Je pense juste qu’il est nul à ce poste ». En trois phrases, Mourad Boudjellal a habillé Jacques-Henri Eyraud pour l’hiver… Mais il faut dire que le patron de l’OM n’a rien fait pour recevoir des éloges. De là à le considérer comme le pire président de l’OM, il n’y a qu’un pas…

Des boulettes à gogo

S’il a réussi son entrée en matière à l’OM, avec un discours frais et une image sympathique, Jacques-Henri Eyraud a fini par se perdre avec le temps. Ses erreurs de communication à répétition et son manque de maîtrise de certains sujets ont eu raison de sa popularité. Et en signant Abdennour, Mitroglou, Radonjic ou encore Strootman, il a dilapidé la fortune de Frank McCourt. Pour une large partie des supporters de l’OM, il n’est pas l’homme de la situation. Et ce malgré des résultats probants (finale d’Europa League, retour en Ligue des Champions). Tout proche d’être débarqué à deux reprises, il s’accroche à son poste et tient bon. Jusqu’à quand ? Seul Frank McCourt connaît la réponse.