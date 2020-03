Si le FC Barcelone a buté sur la dimension économique du dossier Neymar l’été dernier, les chiffres sont différents désormais. Et les Catalans vont pouvoir y aller.

Face aux exigences de Leonardo, le FC Barcelone n’a rien pu faire. Malgré d’intenses négociations, le Barça n’a pas pu descendre sous la barre des 200 millions d’euros. Même en intégrant des joueurs (Todibo, Rakitic, Dembele,…), les Catalans se sont cassés les dents.

A 150 millions, c’est bon

Un an plus tard, le dossier Neymar est de nouveau rouvert. Et le prix n’est plus le même. Plus question de demander 200 millions d’euros, les Qataris diront oui à 150 millions d’euros. Neymar n’a plus que deux ans de contrat et le Brésilien a désormais 28 ans. Des éléments qui participent à la baisse de son prix. Et à 150 millions d’euros, le Barça est capable de s’aligner.