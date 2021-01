Dans le dernier rapport CIES, Neymar est estimé à 32 millions d’euros. Pourquoi la star du PSG est si peu chère ? Buzzsport répond.

Loin derrière Marcus Rashford,(Manchester United, 165 millions d’euros), Erling Haaland (Borussia Dortmund, 152 millions d’euros) ou encore Kylian Mbappé (PSG, 149,4 millions d’euros), Neymar est estimé à 32 millions d’euros par l’observatoire du football. Un écart abyssal entre les stars montantes et le prodige brésilien.

Neymar vieillit et coûte cher

La première explication se trouve dans le contrat de Neymar. Il n’a plus qu’un an et demi de contrat avec le PSG. Son transfert s’en retrouve donc potentiellement réduit. De plus, le Brésilien vieillit, il aura 29 ans en février prochain. A l’approche des 30 ans, la valeur des joueurs diminuent dans la mesure où leur potentiel de revente s’effrite lui-aussi. De plus, avec un salaire de 30 millions d’euros net par saison, difficile de trouver un club en capacité de se l’offrir. Le CIES prend aussi ce paramètre en compte : à part le PSG, il n’existe que 2 ou 3 clubs capables de payer un tel montant. En prolongeant son contrat, Neymar verra sa valeur doubler. Mais il ne pourra plus dépasser les 100 millions d’euros à présent. Trop vieux pour ça, Ney…