En instance de départ du côté de Manchester United, Paul Pogba verrait d’un très bon œil l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG.

Paul Pogba doit choisir. Le Français va quitter Manchester United après que son agent est prononcé les termes de son divorce. Trois clubs se présentent à lui : la Juventus Turin, le Real Madrid et le PSG. Et Paul Pogba semble avoir une petite préférence naissante…

Pochettino lui plaît

Si un retour à la Juventus le séduit, Paul Pogba pense aussi à une nouvelle aventure, ailleurs en Europe. L’Espagne et le Real Madrid, il en rêve. Mais les difficultés financières du Covid, mélangées aux désirs de Zidane de récupérer en priorité Mbappé ou Haaland, écartent cette piste. Positionné, le PSG tombe à pic. Et d’après le Daily Star, la présence de Pochettino sur le banc joue en faveur de Paris. Pogba l’apprécie et aimerait collaborer avec lui.