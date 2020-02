Valère Germain pourrait être très difficile à vendre lors du prochain marché des transferts. Ses performances ne plaident pas en sa faveur.

Valère Germain fait une saison très compliquée et il est désormais régulièrement pris en grippe par les supporters de l’OM. Le club a besoin de faire des économies et son gros salaire pèse lourd dans les finances du club. Il faudrait trouver une solution pour lui au prochain mercato.

Au bout de son contrat ?

Mais cela est-il encore possible ? Germain aura encore un an de contrat au mois de juin prochain et personne ne semble en mesure de s’aligner sur son salaire. Le joueur pourrait ne pas faire de cadeau et aller au bout de son contrat. Ce serait une très mauvaise nouvelle pour l’OM, mais on voit mal qui serait en mesure de payer une indemnité pour lui.