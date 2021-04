Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait prendre le pouvoir et ne pas prolonger.

Ousmane Dembélé a vécu des heures compliquées à Barcelone. Pointé du doigt à de nombreuses reprises pour son hygiène de vie, sa nonchalance ou son manque d’implication, le Français a vraiment dû se battre pour revenir à son meilleur niveau. Et malgré ses 18 mois d’absence cumulés depuis qu’il est arrivé en Catalogne, Dembouz voit le bout du tunnel avec un niveau de forme retrouvé.

L’heure de la vengeance

Et Ousmane Dembélé n’a pas la mémoire courte. Il sait à quel point les supporters l’ont critiqué et combien ses coéquipiers ont été durs. Pour son bien ? Sûrement. Mais le Français pourrait profiter de la situation pour tenir sa vengeance. En effet, son contrat prend fin en juin 2022. Et jusqu’à présent, la discussion pour prolonger est au point mort. Ousmane Dembélé semble cibler un départ libre, dans un an. Une opportunité en or pour le marché des transferts.