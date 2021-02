Pour prolonger Kylian Mbappé, le PSG n’a pas le choix. Il faut s’aligner sur le salaire de Neymar. Sinon…

Plus que jamais, Kylian Mbappé est en position de force. Le Français arrive à un an de la fin de son contrat (été 2022) et ses prestations en Ligue des Champions en font l’un des grands messieurs du moment. Un champion du monde qui peut obtenir tout ce qu’il souhaite…

Mbappé a refusé 20 M€ par saison

En discussion avec le PSG, Kylian Mbappé et ses représentants ont déjà reçu plusieurs propositions de la part de Leonardo. Et notamment un joli montant de 20 M€ par saison, lui qui touche actuellement un peu moins de 15 M€. D’après la Cadena Ser, Paris n’aura pas vraiment le choix s’il souhaite conserver Mbappé. Il faut lui offrir le salaire de Neymar (30 M€ net) et rien d’autre. Financièrement, c’est un effort considérable. Mais Mbappé en vaut clairement la peine…