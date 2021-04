Si le départ de Mbappé est de plus en plus certain, la question est de savoir où il signera. Et là non plus, pas beaucoup de suspens…

Kylian Mbappé organise son départ. Après quelques déclarations sur son petit mal-être vis-à-vis des critiques de la presse française, le champion du monde serait en train de prendre une décision forte : ne pas prolonger avec Paris et envisager un ailleurs, cet été. Mais où ? Le Real Madrid, Liverpool, Manchester City ou encore la Juventus Turin étaient jusqu’ici des destinations possibles.

Le Real, évidemment

Mais il n’y a plus beaucoup de doutes sur le prochain club de Kylian Mbappé. Si Liverpool a essayé, par Jurgen Klopp, les Reds n’ont plus assez d’arguments (financiers ou sportifs) pour pouvoir avoir une chance. Et avec Zidane sur le banc du Real, les Merengue ont clairement un atout XXL. Un atout qui devrait certainement faire la différence.