Malgré des relations conflictuelles, le PSG et le Barça pourraient se réunir autour d’une table cet été et discuter d’un transfert.

Ennemis jurés, Paris et Barcelone entretiennent des relations difficiles depuis 2017. Depuis que le PSG a signé Neymar en payant sa clause libératoire de 222 millions d’euros. Une guerre fratricide se joue depuis quatre ans et les clubs se répondent coup par coup.

Dembélé sur le départ

Pour autant, Leonardo pourrait profiter de la nouvelle présidence de Joan Laporta pour renouer des liens. En toile de fond, le Brésilien aurait un intérêt pour cela : Ousmane Dembélé. Le Français arrive en fin de contrat (juin 2022) et ne veut pas prolonger. Barcelone doit le vendre cet été et Paris aimerait le faire. Des négociations en vue entre le PSG et le Barça ? A défaut de s’être entendus pour Neymar, les deux clubs pourraient se rasseoir autour d’une table commune.