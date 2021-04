Pour cet été, Jorge Sampaoli souhaiterait voir débarquer son Kevin Strootman à lui. Un milieu de terrain expérimenté, qui coûte très cher…

Rudi Garcia a voulu un joueur d’expérience, il l’a eu. Kevin Strootman a signé à l’OM après avoir fait les beaux jours de l’AS Rome. Un flop intégral, le milieu de terrain néerlandais n’étant plus que l’ombre de lui-même, fragilisé physiquement et plus dans le rythme. Qu’à cela ne tienne, Jorge Sampaoli lui-aussi veut « son Strootman ».

Vidal ciblé

Dans un autre registre, Jorge Sampaoli espère la venue d’Arturo Vidal. Aboyeur incomparable, Vidal évolue à l’Inter Milan. Mais à bientôt 34 ans, le Chilien coûte très cher. Un salaire de 6 à 7 millions d’euros par saison pour un rendement loin de ses belles années. L’OM, qui va devoir récupérer Strootman cet été après son prêt au Genoa, va prendre le risque d’un deuxième joueur en fin de carrière, à 500 000 euros par mois ?