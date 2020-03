Avec le départ de Layvin Kurzawa et ses excellentes prestations, Juan Bernat va voir son statut changer la saison prochaine.

Le PSG n’a dépensé que 7 millions d’euros pour son transfert et au regard du rendement dont il fait preuve, c’est clairement l’une des meilleures affaires du recrutement parisien. Sur son côté gauche, Juan Bernat est en effet étincelant et son but face au Borussia Dortmund prouve qu’il est bel et bien l’homme des grands matchs.

Promotion pour Monsieur Bernat

Recruté pour être la doublure de Kurzawa, Bernat est vite devenu le n°1 à gauche de la défense. Et avec le départ du Français, libre de tout contrat et que Paris n’a pas souhaité conserver, l’Espagnol va monter en grade. Le PSG souhaite par ailleurs prolonger Juan Bernat et officialiser son nouveau statut la saison prochaine. Même si Leonardo a bien l’intention de lui mettre un concurrent dans les pattes.