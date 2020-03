Chassé par des clubs anglais et espagnols, Youssouf Sabaly va partir cet été. Mais pas au prix espéré…

Depuis un an, Youssouf Sabaly est très proche d’un départ. Rattrapé de justesse il y a un an, alors que Fulham avait dégainé une belle (avant de finalement descendre en Championship…), le défenseur bordelais est toujours autant suivi.

Plus qu’un an de contrat

Le souci, c’est que son prix va sacrément baisser cet été. Youssouf Sabaly n’a plus qu’un an de contrat et Bordeaux ne pourra pas vraiment négocier. Un montant entre 8 et 10 millions d’euros, maximum. En janvier, les Girondins espéraient 15…