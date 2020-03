Courtisé par plusieurs clubs anglais cet hiver, Bertrand Traoré pourrait de nouveau voir ces écuries de Premier League revenir cet été.

Après avoir fait venir Karl Toko-Ekambi, l’OL a vu plusieurs clubs anglais se pencher sur son cas. Bournemouth, Newcastle ou encore Crystal Palace seraient notamment venus aux renseignements pour connaître les modalités d’un possible transfert. Sans aller plus loin. Mais le dossier pourrait se rouvrir.

L’OL à l’écoute

En effet, les clubs anglais seraient toujours à l’affût du dossier Traoré. D’autant plus que la saison prochaine, Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde seront là. Un secteur offensif rondement garni avec Dembele, Terrier, Toko-Ekambi ou encore Gouiri. L’OL sera donc à l’écoute des offres pour Bertrand Traoré, à qui il ne reste plus que deux ans de contrat. Donc le bon moment pour le vendre.