Les chances de voir Kylian Mbappé prolonger son contrat sont très minces. Le PSG pourrait devoir se trouver un nouveau diamant pour porter son projet.

Le contrat de Kylian Mbappé court jusqu’en juin 2022. Deux ans de contrat qui placent le PSG dans une situation particulière. En effet, dans un an, le Français pourrait pousser les portes d’un départ. Liverpool et le Real Madrid sont prêts à l’accueillir et Paris ne prendra pas le risque de le retenir, au risque de le voir partir libre un an après. Le départ de Mbappé se précise de mois en mois.

A la recherche de la nouvelle star

Si Neymar envisage lui de rester, le PSG va devoir se mettre en quête d’une nouvelle star pour remplacer Kylian Mbappé. Paris a le temps, ce sera pour l’été 2021. Un dossier que Leonardo va devoir gérer d’une main de maître. Remplacer l’un des meilleurs joueurs du monde n’est pas chose aisée…