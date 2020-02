Champion du Monde, Kylian Mbappé aspire désormais à être le meilleur joueur du monde. Et pour cela, il a un plan.

Kylian Mbappé réalise la saison parfaite. Buteur en Ligue 1, décisif en Ligue des Champions et toujours aussi impressionnant de facilité : le Français est clairement l’un des meilleurs au monde en ce moment. Et pour écrire un peu plus son nom dans l’histoire, Mbappé a un plan.

Le trio magique

En indiquant vouloir atteindre un objectif de triplé, avec une victoire en Ligue des Champions, à l’Euro et aux Jeux Olympiques, Kylian Mbappé vise très clairement le Ballon d’Or. Il sait pertinemment que les trophées majeurs sont décisifs pour avoir la plus précieuse des couronnes. Et pour concurrencer Leo Messi et Cristiano Ronaldo, il faudra au moins ça ! En espérant que le PSG lui facilite la tâche.