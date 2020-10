Pour Florian Thauvin, les choses sont désormais très claires. L’OM doit impérativement le prolonger, au risque de le perdre dans un an.

Florian Thauvin a reçu beaucoup de propositions ces derniers mois. Mais pour le champion du monde, impossible de partir cet été. Le retour du club en Ligue des Champions et l’Euro qui arrive dans moins d’un an l’incitent à rester dans la cité phocéenne. Mais s’il a refusé de partir cet été, Thauvin n’exclut rien pour la suite.

Prolonger ou partir… libre

L’OM connaît parfaitement les conditions du dossier Thauvin. Soit il prolonge, parce qu’il a reçu une belle offre et qu’il accepte de lier son avenir pour de longues années à Marseille. Soit il n’est pas satisfait et il fait ses valises, en juin prochain. L’OM n’aura pas le choix et perdra son meilleur joueur, sans récupérer un seul centime.