Malgré les rumeurs de départ, le PSG est totalement serein vis-à-vis de Neymar.

Sa prolongation de contrat se fait attendre, certes. Mais le PSG est totalement tranquille dans le dossier Neymar. Toutes les parties ont donné leur accord pour que le Brésilien prolonge, il est simplement question de trouver le bon timing pour officialiser.

Zéro inquiétude

En pleine course à la Ligue des Champions, Paris sait que la priorité est ailleurs que les cas individuels. Neymar aussi et ne veut pas perturber le groupe avec cette prolongation. Et même si la presse espagnole continue inlassablement de faire naître des fausses rumeurs, personne au club n’a peur d’un revirement de situation. Neymar va rester au PSG !