Par la voie de son agent, Cristiano Ronaldo a tenté d’ouvrir la porte à une arrive au PSG. Mais cette fois, c’est trop tard.

Incapable de faire régner la Juventus Turin sur le toit de l’Europe, Cristiano Ronaldo cherche à partir. Le Portugais a soif de victoires et sait que ce sera dans une équipe hautement plus compétitive que ça se fera. En secret, il tente d’organiser son départ.

Paris a dit non

Via son agent, le célèbre Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo a sondé le marché. En faisant savoir qu’il est dispo pour partir, le Portugais espère ainsi susciter des envies. Mais l’âge du joueur, et son salaire, n’aident pas en cette période de crise. Et le PSG, qui a été sollicité, n’a pas donné suite. Pourtant, Paris lui court après depuis des années… Mais cette fois, c’est trop tard…