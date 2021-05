Si le PSG veut vraiment faire signer Leo Messi, on voit mal comment cela pourrait ne pas se faire.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG travaille depuis longtemps sur la venue de Messi et on parle désormais d’un contrat de deux ans avec une année en option qui lui aurait récemment été proposé. Le PSG est le grand favori pour la signature de Messi et on voit mal comment il pourrait lui échapper.

Tout est réuni

Le bon parcours de Paris en Ligue des champions sur les deux dernières saisons est l’assurance pour le joueur d’intégrer une grande équipe européenne et le PSG est sans doute le seul club à pouvoir lui offrir un salaire de très haut niveau compte tenu de la crise actuelle.