Le PSG fonce sur la piste Rudiger (Chelsea) et vient de transmettre une offre qui pourrait être décisive.

Après le départ de Thiago Silva, le PSG pourrait aller chercher son successeur du côté de… Chelsea ! C’est en effet chez les Blues que Leonardo souhaite recruter en la personne d’Antonio Rudiger.

Rudiger bientôt prêté ?

Le PSG sait que Chelsea doit dégraisser après une grosse campagne de recrutement. Et si Rudiger souhaitait rester à Londres, il sent que Chelsea ne lui offrira pas de temps de jeu cette saison. L’idée d’un prêt fait son chemin et Paris aurait fait une demande officielle à Chelsea. Ca sent bon…