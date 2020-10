Le PSG pourrait garnir sa campagne de recrutement de deux prêts clinquants. En défense et au milieu du terrain.

Leonardo tente, par tous les moyens, de boucler la campagne de recrutement du PSG. Mais pour cela, le Brésilien n’a pas une grosse enveloppe. Alors il imagine tous les scénarios pour que Paris ne casque pas trop fort. Avec notamment des prêts aussi malins que clinquants…

Rudiger et Dele Alli en prêt ?

Leonardo songe à deux opérations similaires, des prêts, pour un défenseur et un milieu de terrain. Le premier n’est autre qu’Antonio Rudiger, qui évolue à Chelsea, mais dont Frank Lampard ne veut plus. Le second s’appelle Dele Alli. José Mourinho lui ouvre grand la porte et le PSG se démène pour le récupérer en prêt. Deux dossiers qui pourraient se boucler ces prochains jours.