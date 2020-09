Sur le départ, Jeff Reine-Adélaïde vient de refuser une offre malgré une très belle proposition pour son transfert.

Jeff Reine-Adélaïde a réclamé son temps de jeu. Et en prenant publiquement la parole, le milieu de terrain français a scellé son avenir à l’OL. Depuis, les propositions affluent et Jean-Michel Aulas négocie son départ. Rennes et le Hertha Berlin sont aux manettes.

L’OL accepte l’offre du Hertha !

Pour Reine-Adélaïde, le Hertha Berlin a proposé un montant de 27 millions d’euros et un pourcentage à la revente. L’OL aurait accepté cette offre ! Mais coup de théâtre, Jeff Reine-Adélaïde refuse d’aller en Allemagne. Le joueur préfère rejoindre Rennes, qui a proposé 25 millions d’euros. Le bras de fer commence.