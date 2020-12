Un an après les négociations pour le transfert de Neymar, on apprend que ce dossier était uniquement pour destabiliser le PSG.

Durant l’été 2019, le PSG a discuté avec le FC Barcelone au sujet d’un possible transfert de Neymar. Si Paris a d’abord refusé de négocier, l’insistance du Barça a incité les dirigeants parisiens à ouvrir des discussions, en posant leurs conditions : 200 millions d’euros, minimum.

Le Barça n’en voulait pas

Un an plus tard, la presse espagnole explique que la volonté première du FC Barcelone n’était pas de récupérer Neymar mais bien de semer la zizanie au PSG. Le Barça n’avait absolument pas les moyens de payer le transfert du Brésilien. Et encore moins son salaire… Son positionnement était donc une simple stratégie pour mettre le bazar à Paris.