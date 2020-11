La porte Barça est désormais fermé pour de bon pour la star du PSG, Neymar.

Arrivé au PSG en 2017, le Brésilien Neymar a plusieurs fois pensé à un départ au cours des dernières saisons. Mais le numéro 10 parisien ne veut plus entendre parler d’un transfert désormais et souhaite prolonger son contrat. Il faut dire qu’au cours des derniers mois, Neymar a vu ses prétendants lui tourner le dos.

Font n’en veut pas !

Et même le Barça, son ancien club, ne veut plus entendre parler de son retour. Victor Font, qui est le grand favori pour succéder à Bartomeu à la tête du club s’est d’ailleurs montré très clair dans la presse récemment : « Avec moi Neymar ne reviendra pas ? Je sais que Xavi voit Neymar comme un joueur qui fait des différences, mais il y a d’autres secteurs qui doivent avoir leur mot à dire. Il y a la partie économique et l’institution. Economiquement, c’est un joueur pour lequel nous n’avons pas les moyens. De plus, il nous a quitté quelques jours après le début d’une saison, et un joueur qui a des problèmes avec le club n’a pas sa place au Barça ».