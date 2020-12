Après les recrutements de Neymar et Mbappé en 2017, le PSG pourrait bien écrire de nouvelles pages historiques l’été prochain…

L’été 2017 reste à jamais coup le plus gros coup de tonnerre de l’histoire du foot et du mercato. Cet été-là, le PSG a frappé fort. Très fort. En signant coup sur coup Neymar et Kylian Mbappé, Paris a giflé l’Europe entière. Deux transferts et un montant de 400 millions d’euros. Du jamais vu…

Et maintenant, Messi ?

Si Paris a mis du temps avant de digérer l’été 2017, qui a été difficile à assumer financièrement à cause du fair-play financier, le PSG pourrait préparer une deuxième vague de grande ampleur. S’il n’y aura plus jamais 400 millions d’euros sur la table, le choc de ce que prépare Leonardo pourra atteindre la venue de Neymar puisqu’il s’agit de… Leo Messi ! Libre de tout contrat, l’Argentin serait tenté par l’idée d’une arrivée à Paris. Retrouver Neymar est un objectif et le PSG pourrait lui permettre de le réaliser.