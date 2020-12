Si son avenir s’écrivait en pointillé cet automne, Rudi Garcia conduit parfaitement son OL. Au point de pouvoir envisager une prolongation de contrat ?

Et s’il sauvait finalement sa tête ? Rudi Garcia, que l’on dit sur le départ, lui dont le contrat court jusqu’en juin prochain, commence à construire le scénario de sa prolongation. Comment ? Tout simplement en gagnant des matchs !

Ce Lyon tourne fort !

Privé de Coupe d’Europe, l’OL se fait les dents sur la Ligue 1. Et les Gones tournent à plein régime. Aux commandes d’un groupe qui joue de mieux en mieux et qui performe, Rudi Garcia pourrait filer tout droit vers une qualification européenne. Et s’il ramène la Ligue des Champions en terre lyonnaise, il sera difficile de ne pas le prolonger.