Pour Alessandro Florenzi, les choses se passent extrêmement bien à Paris. Le PSG tient le latéral droit qu’il cherchait.

Pour remplacer Thomas Meunier, Paris cherchait un garçon solide, polyvalent et expérimenté. Et Leonardo a trouvé la perle rare sous la forme d’un prêt, avec Alessandro Florenzi. L’Italien est l’une des très bonnes pioches de la saison 2020-2021.

8 millions et puis c’est bon

Constant, décisif et parfaitement intégré à la défense parisienne, Alessandro Florenzi a tout pour devenir un Parisien dans les années à venir. Et avec une option d’achat à 8 millions d’euros, sa signature devient une évidence. Leonardo serait même déjà sur le coup auprès de l’AS Rome et des représentants de Florenzi.