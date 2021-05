Si le PSG ne ferme pas la porte à une vente d’Icardi, il faut composer avec les conditions de l’Inter Milan. Et ce n’est pas simple.

Au moment de transférer définitivement Mauro Icardi de l’Inter Milan au PSG, les deux clubs ont convenu d’un deal. Une grosse ristourne pour Paris (l’option d’achat était de 70 millions d’euros, Leonardo a payé 50 millions d’euros tout de suite et s’acquittera de 7 millions d’euros de bonus ensuite) et une condition pour l’avenir : 10 millions d’euros sur la facture si Icardi est revendu en Italie.

Des intérêts forts… en Italie

Le PSG a fait une super affaire il y a un an. Mais maintenant que Icardi veut partir, Paris comprend qu’il y a un piège… Toutes les pistes chaudes pour l’Argentin, qui veut rebondir à l’été, sont en Serie A. Milan AC, AS Rome, Juventus… Si Paris veut vendre, il faudra dire adieu à 10 millions d’euros dans la transaction et les verser à l’Inter Milan. Moins bonne affaire que ça, du coup…