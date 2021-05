Géré par Pini Zahavi, Robert Lewandowski est une proie du mercato idéale et le PSG a clairement ses chances dans le dossier.

Auteur d’une saison stratosphérique avec 40 buts en 28 matchs de Bundesliga, Robert Lewandowski commence à imaginer la suite de sa carrière. S’il se senti bien au Bayern Munich, il sait que l’évolution et la reconnaissance suprême (Ballon d’Or) passe par une exposition plus importante. Donc un transfert dans un club plus médiatique.

Le PSG, un candidat sérieux

Dans le lot de clubs capable de s’offrir Lewandowski, il y a naturellement le PSG. Pour une raison bien simple, Paris a toutes ses chances : Pini Zahavi. L’homme qui a fait venir Neymar gère les intérêts de Lewandowski. Il est l’interlocuteur parfait pour Paris, qui l’apprécie fortement. Un atout de taille. Si Mbappé s’en va, le dossier peut se boucler très vite.