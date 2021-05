S’il envisageait de quitter le PSG, Kylian Mbappé pourrait voir une rumeur le faire grandement douter.

Au PSG, tout le monde attend la décision de Kylian Mbappé. Les supporters comme ses partenaires et surtout ses dirigeants veulent savoir s’il compte prolonger et rester ou partir cet été. Et si la tendance était plutôt à un départ, une rumeur venue d’Espagne pourrait changer beaucoup de chose…

Zidane sur le départ ?

Un bruit court et prend de plus en plus d’ampleur, en Espagne. Il concerne Zinedine Zidane. Ce dernier aurait fait savoir à ses joueurs qu’il allait quitter le club à l’issue de la saison. Si ce départ se confirme, Kylian Mbappé pourrait totalement changer ses plans. Quitter le PSG était une option, notamment si c’était pour rejoindre Zidane. Pas sûr qu’un transfert au Real l’intéresse autant si Zizou n’est pas là…