Malgré les difficultés rencontrées depuis le début de la saison, Zinedine Zidane tient bon. Et il semble encore en position de force.

Au bord de l’élimination au stade des poules de la Ligue des Champions, le Real Madrid tremble. Avec lui, son entraîneur, que les médias espagnols présentent comme étant proche d’un départ. Mais la réalité est toute autre pour Zinedine Zidane.

Zidane est serein

D’après nos sources, Zinedine Zidane est totalement serein. Il dispose encore d’un très grand crédit auprès de ses dirigeants. Et encore plus de son vestiaire, qui le soutient totalement. Si les mauvais résultats ne sont pas appréciés en interne, Zidane n’est pas en danger à court terme. Au point de résister à une élimination prématurée en Ligue des Champions ? Oui, c’est possible.