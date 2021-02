Sans conteste, Neymar a changé depuis qu’il est à Paris. Et ses dernières déclarations le prouvent très clairement.

Neymar n’est plus le même homme en 2017 que maintenant. S’il a signé au PSG, en partie pour les 30 millions d’euros de salaire annuel, le Brésilien a fini par aimer la ville et le projet parisien. Au point d’être totalement épanoui et de vouloir rester à Paris.

Une petite amie derrière tout ça ?

Mais derrière ce Neymar heureux, il n’y a sans doute pas que le PSG… Si Neymar apparait plus sage, plus mature, plus posé, c’est sûrement qu’il y a une femme derrière tout ça. Laetitia Bufoni, skateuse professionnelle, autour de laquelle les rumeurs vont bon train depuis des mois ? En tout cas, Neymar a des envies d’enfants : « J’aimerais avoir d’autres enfants, donner des frères et des soeurs à Davi (son fils) ». Et ça, ça ne trompe pas…