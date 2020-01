Si Paris ne parvient pas à prolonger Neymar et Mbappé, le PSG n’aura pas le choix et devra vendre ses deux joyaux.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Neymar et Kylian Mbappé sont dans une situation similaire. Le PSG s’est présenté à eux pour évoquer une prolongation de contrat. Mais les deux phénomènes de la Ligue 1 jouent la montre…

Si Paris ne passe par les quarts

La problématique est la même pour Neymar et Mbappé : la compétitivité du PSG sur la scène européenne. Incapable d’aller au-delà des quarts de finale de Ligue des Champions, le club ne pourra pas retenir ses joyaux dans ces conditions. En cas de nouvel échec, Paris pourrait ainsi tout perdre l’été prochain. Et vendre Neymar comme Mbappé. L’occasion de reconstruire une équipe flambante neuve. Non sans nourrir de lourds regrets…