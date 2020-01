Avec le recrutement de Karl Toko-Ekambi, l’OL prépare clairement l’avenir. Et la vente de Moussa Dembele.

Privé de Memphis Depay pour plusieurs mois, l’OL a choisi Karl Toko-Ekambi. Un nouvel attaquant pour compenser la perte du Hollandais sur la deuxième partie de saison. Mais clairement, ce recrutement est le signe d’un autre changement majeur.

La succession de Dembele assurée

Avec Toko-Ekambi, l’OL tient déjà le successeur de Moussa Dembele. L’été prochain, les Gones pourront en effet s’appuyer sur leur nouvelle recrue, enregistrer le retour de Depay et avoir Terrier et Cornet en doublure. Clairement, le transfert de Dembele est en préparation. Il ne lui reste qu’à terminer la saison en trombe pour aller chercher la plus grosse vente de l’histoire lyonnaise !