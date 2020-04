Si le PSG est confiant pour conserver Kylian Mbappé cet été, il est beaucoup moins serein dans la perspective de le prolonger.

Les récents signaux envoyés par Mbappé et Neymar sont bons pour le PSG. Même très bons, puisque les deux stars envisagent très clairement de rester à Paris. Mais pour Leonardo, un autre combat commence : celui de prolonger le Français, dont le contrat termine en juin 2022.

Ne pas brusquer Mbappé

Depuis plus d’un an, Kylian Mbappé refuse d’ouvrir des discussions pour prolonger son contrat. Il sait que ne prolongeant pas avec le PSG, il conserver ses chances de pouvoir obtenir un transfert à moyen terme. Paris marche sur des œufs pour ne pas brusquer son joyau et tenter de l’amener à bien vouloir envisager un nouveau contrat. Pas simple pour Leonardo, en première ligne dans ce chantier de haut vol…