Sur le marché des transferts, Philippe Coutinho intéresse des clubs anglais. Et ça dégaine déjà en coulisses.

Prêté au Bayern Munich, Philippe Coutinho ne restera pas en Bavière. Et le Brésilien ne retrouvera pas, non plus, le FC Barcelone. Les dirigeants veulent le vendre et ainsi permettre le financement d’une autre opération : le transfert de Lautaro Martinez.

Chelsea essaye, mais…

Sur les tablettes de gros clubs anglais, et notamment de Chelsea, Philippe Coutinho fait déjà l’objet d’approches et d’offres concrètes. Mais pour l’heure, le FC Barcelone décline. Tout simplement parce que les offensives menées pour Coutinho comportent des offres de prêt payant, avec option d’achat. Hors de question pour le Barça, qui exige un transfert sec.