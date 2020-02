Leonardo a pour mission de prolonger Neymar et Mbappé. Tout en gérant le fairplay financier. Pas simple…

Pour son retour au PSG, Leonardo ne s’attendait certainement pas à pareille mission. Le Brésilien doit en effect composer avec les lourdes contraintes du fairplay financier. Et après l’exclusion de Manchester City de la Ligue des Champions, pour deux saisons, Paris a deux fois plus vigilant. Mais ce n’est pas tout…

Ne pas braquer ses stars

En plus de faire attention à son budget dépense, tout en essayant de récupérer des fonds sur les ventes éventuelles (et ainsi avoir du budget pour recruter), Leonardo doit également gérer ses stars. En pleine discussion avec les clans Neymar et Mbappé, le Brésilien marche sur des œufs. Il sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur car les Qataris ne veulent absolument pas les perdre. Chaque faux pas peut être fatal. Prudence et efficacité dans ces dossiers.