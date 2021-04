Malgré tous les efforts de Leonardo, le PSG ne va pas réussi à prolonger Mbappé. Seule option : le vendre cet été.

Depuis plus d’un an, Leonardo essaye de discuter avenir avec Kylian Mbappé et ses représentants. Mais le champion du monde repousse une à une les tentatives parisiennes. Concentré sur ses objectifs terrain, il n’a pas souhaité parler avenir jusqu’à présent. Mais face à l’insistance de Paris, le verdict va tomber.

Limiter la casse

Déterminé à partir, Kylian Mbappé va être mis sur le marché des transferts. Au pied du mur, le PSG doit le vendre pour éviter un départ libre dans an. Reste à savoir combien Doha réussira à récupérer dans la transaction. Mbappé n’a plus qu’un an de contrat… Au-delà de 150 millions d’euros, ce serait un vrai miracle.