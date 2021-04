En proposant 30 millions d’euros par saison à Neymar, le PSG s’est évité des maux de tête. Le Brésilien ne pouvait pas refuser.

A Paris, Neymar est le joueur le mieux payé du vestiaire. Et dans le monde, rares sont ceux à pouvoir toucher plus que le Brésilien. Il n’y a que Messi et Cristiano Ronaldo qui émargent à plus de 30 millions d’euros par saison.

Neymar intouchable

En lui proposant de rester à ce niveau de salaire, le PSG savait pertinemment que Neymar ne pourrait pas refuser. Car sur le marché, il n’existe que deux ou trois clubs capables de sortir le chéquier comme ça. Mais dans une période Covid, et un transfert XXL à payer, il était certain que Neymar ne pourrait pas trouver mieux. Paris a tué la concurrence et n’avait qu’à attendre la décision de sa star.