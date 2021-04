Aux bras de Presnel Kimpembe, Sarah n’hésite pas à changer de style et semble parfaitement épanouie dans ce mode « caméléon ». Portrait.

Au PSG, Presnel Kimpembe se fait une place de premier choix. Le départ de Thiago Silva lui a permis d’embrasser une place de titulaire indiscutable. Une progression hors norme depuis son titre de champion du monde, avec l’équipe de France. Et dans sa vie personnelle aussi, le titi parisien fait les choses bien. Papa disponible, il partage sa vie avec la ravissante Sarah, dont la particularité est d’avoir plusieurs styles à son actif.

De blonde platine à fabuleuse afro !

Sur le compte Instagram de Sarah Kimpembe, ou de Presnel, vous pourrez la voir avec différentes couleurs de cheveux. Bleu pétant pendant sa grossesse, Sarah a aussi essayé le blond platine début 2019, lors de vacances aux Maldives. Mais depuis, la jeune maman est revenue aux basiques avec un style afro à tomber. Des changements de look qui font son charme et continuer de faire chavirer « Presko », plus amoureux que jamais.